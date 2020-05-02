تسعى تركيا في السنوات الأخيرة لتعزيز قدراتها وصناعاتها العسكرية الدفاعية الذاتية حتى تتمكن في نهاية المطاف من الاستغناء عن الشركاء الدوليين.

وفي هذا الاطار توصلت شركتا "توساش" و"هافلسان" التركيتان لاتفاق يهدف لصناعة مقاتلة محلية الصنع من مقاتلات الجيل الخامس تدخل الخدمة في عام 2030.

وقال رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، في بيان أصدره السبت، إن شركة الصناعات الجوية والفضائية (توساش) وشركة الصناعات الإلكترونية الجوية (هافلسان) توصلتا لاتفاق بهدف التعاون في مشروع "المقاتلة المحلية"، وفقا لقناة TRT الحكومية التركية.

ويشمل الاتفاق تعاون الشركتين على صعيد البرمجة والتدريب ومحاكاة الصيانة والدعم الهندسي ومجالات أخرى، وقال دمير عن ذلك إن مع اكتمال هذا المشروع ستمتلك تركيا "البنية التحتية والتكنولوجية" التي ستمكنها من صناعة طائرات من الجيل الخامس.



وتنتظر أنقرة أن تحل المقاتلة الجديدة التي تصنعها بدلا من مقاتلات "إف-16" الأمريكية تدريجيا ابتداء من عام 2030، وتسعى تركيا لتكون إحدى الدول المصنعة لطائرات الجيل الخامس.