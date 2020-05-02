دعا وزير الخارجية التونسي نور الدين الري، ونظيره المغربي ناصر بورويطة، اليوم السبت، إلى ضرورة إيجاد "حل توافقي" في ليبيا.

وأفادت الخارجية التونسية في بيان، اليوم السبت، نشرته على موقعها الرسمي بأن الوزيرين أجريا مكالمة هاتفية، تطرقت خصوصًا إلى تطورات الوضع في ليبيا، حيث أكد الجانبان على أهمية إيجاد حل سياسي توافقي للأزمة في البلاد.

وشدد الوزيران على ضرورة أن يستند أي حلّ للأزمة الليبيّة إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما من شأنه أن يضمن وحدة ليبيا وأمن واستقرار شعبها الشقيق، وفق البيان.