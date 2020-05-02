قررت عدة ولايات مساء اليوم السبت، إعادة غلق المحلات التجارية بعد ملاحظة عدم احترام تدابير الصحة والوقاية من فيروس كورونا والاخلال بقواعد التباعد الاجتماعي.

حيث قررت ولاية وهران إعادة غلق المحلات التجارية وقاعات الحفلات بعد ملاحظة عدم احترام تدابير الصحة والوقاية.

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية للولاية على الفايسبوك:

لقد اتخذت الحكومة قرارا بالترخيص لبعض النشاطات التجارية والحرفية، مع مراعاة تطور الوضعية الوبائية، وذلك بهدف التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الحجر الصحي المعمول به منذ 24 مارس 2020.

وبعد ملاحظة عدم احترام تدابير الصحة والوقاية من فيروس كورونا والاخلال بقواعد التباعد الاجتماعي، ما من شأنه أن يبطل النتائج المحققة على الصعيدين الصحي والوبائي، وتبعا لتعليمة السيد الوزير الأول المؤرخة في 02 ماي 2020 المتضمنة غلق بعض المحلات والانشطة التي تم السماح بإعادة فتحها مؤخرا، يعلم السيد والي ولاية وهران انه سيتم غلق المحلات والمتاجر التالية:

✓قاعات الحلاقة.

✓محلات المرطبات والحلويات التقليدية .

✓محلات الألبسة والأحذية.

✓التجارة الكهرومنزلية.

✓تجارة الادوات والاواني المنزلية

✓تجارة الأقمشة، الخياطة والمنسوجات.

✓تجارة مستحضرات التجميل والعطور.

كما يجدر التذكير ان النشاطات المجمعة من نوع بازار BAZAR تظل غير مرخصة بفتحها.

والعديد من الولايات الاخرى تبنت نفس القرار ويتعلق الامر بكل من ولايات: الجزائر العاصمة، خنشلة، قسنطينة، وهران، جيجل، ورقلة، سكيكدة وأدرار، ڨالمة، وذلك بمنع ممارسة عدد من النشاطات التجارية التي شهدت خلال الفترة الأخيرة إقبالا كبيرا من المواطنين، و تجمع بأعداد كبيرة دون مراعاة الاجراءات الوقائية المطلوبة،من قبل التجار و المواطنين على حد سواء ،و هو ما كان وراء ارتفاع عدد الإصابات.