قررت ولاية وهران اليوم السبت إعادة غلق المحلات التجارية بعد ملاحظة عدم احترام تدابير الصحة والوقاية من فيروس كورونا والاخلال بقواعد التباعد الاجتماعي.

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية للولاية على الفايسبوك:

لقد اتخذت الحكومة قرارا بالترخيص لبعض النشاطات التجارية والحرفية، مع مراعاة تطور الوضعية الوبائية، وذلك بهدف التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الحجر الصحي المعمول به منذ 24 مارس 2020.

وبعد ملاحظة عدم احترام تدابير الصحة والوقاية من فيروس كورونا والاخلال بقواعد التباعد الاجتماعي، ما من شأنه أن يبطل النتائج المحققة على الصعيدين الصحي والوبائي، وتبعا لتعليمة السيد الوزير الأول المؤرخة في 02 ماي 2020 المتضمنة غلق بعض المحلات والانشطة التي تم السماح بإعادة فتحها مؤخرا، يعلم السيد والي ولاية وهران انه سيتم غلق المحلات والمتاجر التالية:

✓قاعات الحلاقة.

✓محلات المرطبات والحلويات التقليدية .

✓محلات الألبسة والأحذية.

✓التجارة الكهرومنزلية.

✓تجارة الادوات والاواني المنزلية

✓تجارة الأقمشة، الخياطة والمنسوجات.

✓تجارة مستحضرات التجميل والعطور.

كما يجدر التذكير ان النشاطات المجمعة من نوع بازار BAZAR تظل غير مرخصة بفتحها.