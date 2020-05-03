قررت عدة ولايات اليوم الأحد، إعادة غلق المحلات التجارية بعد ملاحظة عدم احترام تدابير الصحة والوقاية من فيروس كورونا والإخلال بقواعد التباعد الاجتماعي.

وقرر صباح اليوم والي ولاية عنابة جمال الدين بريمي، بغلق ومنع العديد من النشاطات التجارية التي تم الترخيص لها لاستئناف عملها خلال الأيام القليلة الماضية، لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية وقواعد التباعد للوقاية من فيروس كورونا.

وحسب بيان نشرته مصالح ولاية عنابة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، فإنه "بعد الترخيص باستئناف بعض النشاطات التجارية بهدف التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن التدابير المتخذة لمواجهة تفشي وباء كورونا".

و"نظرا لتسجيل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي التي أقرتها السلطات لعمومية الخاصة بالتأطير الصحي خلال استئناف بعض الأنشطة التجارية".

فقد قرر والي ولاية عنابة "غلق النشاطات والمتاجر المذكورة أدناه ابتداء من اليوم الأحد 03 ماي 2020 عبر كامل إقليم الولاية والى إشعار أخر ويتعلق الأمر بـ : قاعة الحلاقة، محلات المرطبات والحلويات التقليدية، محلات الألبسة والأحذية والتجارة الكهرومنزلية وتجارة الأواني والأدوات المنزلية، تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات وتجارة مستحضرات التجميل والعطور".

وأضاف ذات البيان، أن النشاطات المجمعة من نوع البازار تظل غير مرخصة بفتحها وذلك عبر كامل إقليم الولاية والى إشعار أخر".

والعديد من الولايات الأخرى تبنت نفس القرار ويتعلق الأمر بكل من ولايات: بومرداس، المدية، باتنة، تلمسان وذلك بمنع ممارسة عدد من النشاطات التجارية التي شهدت خلال الفترة الأخيرة إقبالا كبيرا من المواطنين، و تجمع بأعداد كبيرة دون مراعاة الإجراءات الوقائية المطلوبة من قبل التجار والمواطنين على حد سواء.