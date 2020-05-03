قررت عدة ولايات اليوم الأحد، إعادة غلق المحلات التجارية لا سيما محلات بيع الملابس والأحذية ، الحلويات والحلاقة وغيرها، بعد ملاحظة عدم احترام تدابير الصحة والوقاية من فيروس كورونا والإخلال بقواعد التباعد الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، أعلن والي ولاية عنابة جمال الدين بريمي، اليوم ، عن غلق ومنع العديد من النشاطات التجارية التي تم الترخيص لها لاستئناف عملها خلال الأيام القليلة الماضية، لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية وقواعد التباعد للوقاية من فيروس كورونا، حسب بيان نشرته مصالح ولاية عنابة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك".

وقال البيان "بعد الترخيص باستئناف بعض النشاطات التجارية بهدف التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن التدابير المتخذة لمواجهة تفشي وباء كورونا"، و"نظرا لتسجيل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي التي أقرتها السلطات لعمومية الخاصة بالتأطير الصحي خلال استئناف بعض الأنشطة التجارية".

فقد قرر والي ولاية عنابة "غلق النشاطات والمتاجر المذكورة أدناه ابتداء من اليوم الأحد 03 ماي 2020 عبر كامل إقليم الولاية والى إشعار أخر ويتعلق الأمر بـ : قاعة الحلاقة، محلات المرطبات والحلويات التقليدية، محلات الألبسة والأحذية والتجارة الكهرومنزلية وتجارة الأواني والأدوات المنزلية، تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات وتجارة مستحضرات التجميل والعطور".

وأضاف ذات البيان، أن النشاطات المجمعة من نوع البازار تظل غير مرخصة بفتحها وذلك عبر كامل إقليم الولاية والى إشعار أخر".

ومن جهة أخرى، أصدر والي ولاية المدية قرارا يقضي بإعادة ثمانية أنشطة تجارية إلى دائرة الحظر الوقائي تبعا لتجدد استفحال تصاعد وتيرة حالات كوفيد19 المؤكدة التي بلغت حدا لم يكن متوقعا بتسجيل 16 حالة يومي نهاية الأسبوع المنقضي والناجمة حسب نص بيان قرار تجديد الحظر الذي تم نشره بخط أحمر وبعنوان "بيان عاجل" فجر اليوم على الموقع الرسمي لخلية إعلام ديوان الوالي، عما نعته بالتهاون والتقصير الملاحظين في السلوكات الوقائية من قبل الزبائن والعامة عقب الإفراج المشروط عن تلك الأنشطة منذ زهاء أسبوع في مسعى تحفظي للتخفيف من الضائقة الاقتصادية التي أفرزتها تدابير الحجر الصحي على بعض الفئات الاجتماعية من العمال والتجار.

وتبنت ولايات عدة اليوم، نفس القرار ويتعلق الأمر بكل من ولايات: البليدة، بومرداس، تيبازة، سطيف، ميلة، أم البواقي، باتنة، غليزان، سيدي بلغباس، تلمسان، بعد أن قررت أمس السبت عدة ولايات من قسنطينة والجزائر العاصمة ووهران وجيجل وغيرها إعادة غلق جميع المحلات التي استأنفت بداية الشهر الفضيل

