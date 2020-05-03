يعقد مجلس الوزراء، اليوم الأحد إجتماعه الدوري برئاسة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية. وحسب البيان، فان الاجتماع "يتضمن جدول الأعمال بصفة خاصة الدراسة والمصادقة على المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020، والعروض المتعلقة بإعادة تنظيم نهاية السنة الدراسية الجارية، والمنظومة الرقمية لمتابعة تموين وتأطير السوق بالمواد الأساسية، بالإضافة إلى إعادة بعث جهاز دعم تشغيل الشباب".