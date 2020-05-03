توعد وزير التجارة كمال رزيق، أمس السبت، سوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة وسوق لحوم الديك الرومي بمنطقة مقطع خيرة بولاية تيبازة بالغلق النهائي ،في حال عدم استدراك المخالفات القانونية للأنشطة التجارية واتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وكشف وزير التجارة عبر صفحته على الفايسبوك ،عن امهاله لمدة 48 ساعة للقائمين على السوقين وكذا تجارهما من أجل معالجة الاختلالات وازالة المخالفات القانونية للمسارسة التجارية وكذا الأخذ باجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا في إطار مساعي الحكومة ،وتوعد بالغلق النهائي لهذين الفضائين التجاريين.

وكان الوزير قد نزل بكل من سوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة وبسوق "قطع خيرة" في تيبازة في زيارة فجائية لمراقبة الأسعار والوقوف على مدى التزام المسيرين ،التجار والمواطنين بإجراءت الوقاية من تفشي وباء فيروس كورونا أين وقف بسوق الجملة على وفرة التموين بالسلع ،ولاحظ غياب نشر وإشهار أسعار السلع لدى بعض التجار مؤكدا على ضرورة الالتزام بما ينص عليه القانون أو اللجوء لتطبيق القانون بشكل صارم سواءا في نشر الأسعار أو صيغة البيع بالمزايدة لدى بعض التجار الممنوعة قانونا وأمهل مسيري السوق وتجاره 48 ساعة للتقيد بالقوانين أو غلق السوق نهائيا.