تمكنت مصالح شرطة مدينة تيشي ببحاية، من توقيف قاتل الحكم الشاب عيادي حسام بعد سلسلة من التحقيقات والإجراءات وبمساعدة مواطنين من المدينة.

ويتعلق الأمر بأحد معارفه وجيرانه الذي يشتغل سائق حافلة للنقل الجامعي ومعروف في أوساط الاحتيال والابتزاز حيث نصب له كمينا رفقة شخص ثالث ليقوم بقتله والاستيلاء على الأموال التي كانت بحوزته.

وخلال عملية استنطاقه ادعى أن الضحية "انتحر" وقاد رجال الشرطة والدرك إلى مكان الجريمة ليتم انتشالها في ظروف صعبة جدا ليتم توقيفه وتقديمه للجهات المختصة للفصل في قضيته .