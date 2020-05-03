تمكن أعوان الرقابة للمفتشية الإقليمية للتجارة ببئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) من حجز 200 طن من مواد غذائية ومنتجات غير صالحة للاستهلاك ولانعدام الفوترة وكذا عدم نشر الأسعار بقيمة إجمالية تفوق 30 مليون دج خلال جائحة كورونا وحتى حلول رمصان، حسبما علم اليوم الأحد من المديرية الولائية للتجارة.

وأوضح بيان نشرته ذات المديرية على موقعها الرسمي أنه في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها المديرية تمكن أعوان الرقابة للمفتشية الإقليمية للتجارة ببئر مراد رايس في إطار تدخلاتهم خلال الجائحة وحتى حلول شهر رمضان من حجز كمية 200 طن من مختلف المواد الغذائية واسعة الاستهلاك تفوق قيمتها المادية 30 مليون دج.

وذكر ذات المصدر أن المواد الغذائية المحجوزة تتمثل في كميات من الفرينة ووحدات من مادة الزيت والعدس والسكر والفاصوليا البيضاء والطماطم المصبرة وكذا مسحوق الحليب ومحلول التعقيم الكحولي.

وأضاف أن العمليات النوعية التي تقوم بها مديرية التجارة لولاية الجزائر تهدف إلى محاربة المضاربة وتفعيل الرقابة على الأسعار ونوعية المواد الغذائية واسعة الاستهلاك خلال هذه الفترة الاستثنائية، مبرزا استمرار عمليات الرقابة طيلة شهر رمضان لضبط ومراقبة نوعية المنتوجات المعروضة والخدمات.

للتذكير، أفاد سابقا المكلف بالإعلام لدى مديرية التجارة لولاية الجزائر العياشي دهار انه على إثر هذه العمليات النوعية، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين مع إعداد ملفات للمتابعة القضائية.