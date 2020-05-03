أوقفت مصالح الشرطة بولاية مستغانم أزيد من 800 مخالف للحجر الجزئي منذ بداية تطبيق هذا الإجراء الاحترازي من تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد 19)، حسبما علم اليوم الأحد من خلية الاتصال والعلاقات العامة للأمن الولائي.

وأوضح المصدر أن الشرطة أوقفت 843 مخالف من بينهم 618 مخالف تم ضبطه في حالة تجوال ليلي وهذا منذ بداية تنفيذ الحجر المنزلي الجزئي بالولاية في بداية أبريل الماضي إلى غاية اليوم الأحد.

كما ضبطت فرق الشرطة خلال هذه الفترة 225 شخص متورط في عدة قضايا تخص القانون العام تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم مع إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة يضيف ذات المصدر.

ونفذت مصالح الشرطة خلال شهري مارس وأفريل 394 حملة تحسيسية حول الوقاية من تفشي وباء كورونا ولحث المواطنين على الالتزام بالتدابير الاحترازية ولاسيما بالأسواق اليومية والمحلات التجارية والأحياء السكنية.

وقامت ذات المصالح خلال الشهرين الماضيين بـ258 عملية تعقيم للشوارع والساحات العمومية سواء بالآليات الخاصة بالأمن الولائي أو بالتعاون مع البلديات والمصالح الأخرى على غرار الحماية المدنية.

وتم في إطار لجان اليقظة المكونة من مصالح الشرطة والدرك الوطنيين وأعوان التجارة والفلاحة القيام ب 49 عملية حجز للمواد الغذائية المنتهية الصلاحية أو التي كانت معدة للمضاربة استغلالا للظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد كما أشير إليه.