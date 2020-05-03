أحصت مصالح أمن ولاية تيارت 1378 شخصا مخلا بإجراءات الحجز الصحي الجزئي، المطبق من السابعة مساء إلى السابعة صباحا، منذ 5 أفريل الماضي بالمناطق الحضرية، كانوا محل إجراء قضائي، حسب ما جاء في بيان خلية الاتصال لأمن الولاية.

و أوقف عناصر الأمن في ذات السياق، 405 مركبة و 42 دراجة نارية حوّلت إلى المحشر لعدم تقيّد أصحابها بهذه الإجراءات، و سجلت ذات المصالح 382 مخالفة، للتجمع لأكثر من شخصين في النهار بين الساعة السابعة صباحا و 7 مساء، و 201 شخصا مخالفا لعدم التقيد بمسافة الآمان خلال نفس الفترة.

ودعت مصالح الأمن، في ختام بيانها، المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية للوقائية من جائحة كورونا.

إلى ذلك أصدر ، اليوم، الوالي قرارا يقضي بغلق محلات بيع الحلويات و الحلويات التقليدية و المرطبات و بيع الألبسة و الأحذية و صالونات الحلاقة و الفضاءات التجارية المجمعة، وشرعت مصالح الأمن مباشرة بعد ذلك في تنفيذ القرار بجميع بلديات الولاية حسبما وقفنا عليه بكل من بلديتي عاصمة الولاية و السوقر.