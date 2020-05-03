أصدر والي ولاية البويرة لكحل عياط عبد السلام اليوم الأحد قرارا يقضي بإعادة ثمانية أنشطة تجارية إلى دائرة الحظر الوقائي تبعا لتجدد استفحال تصاعد وتيرة حالات كوفيد19 المؤكدة التي بلغت حدا لم يكن متوقعا بتسجيل 22 حالة منذ انتشار الوباء.

وحسب نص بيان قرار الوالي الذي يحمل رقم 1093 المؤرخ في 3ماي 2020 فقد تقرر تجديد الحظر على سبعة أنشطة تجارية ذكرها ذات البيان وحددها في قاعات الحلاقة، محلات الحلويات، الألبسة والأحذية، التجارة الكهرومنزلية، و تجارة الأقمشة و لوازم الخياطة، وتجارة مستحضرات التجميل.

ووصف بيان الوالي سلوكيات المواطنين بالغير المسؤولة وارجع بناء قراره بعد تسجيل التهاون والتقصير الملاحظين في السلوكات الوقائية من قبل الزبائن والعامة عقب الإفراج المشروط عن تلك الأنشطة منذ زهاء أسبوع في مسعى تحفظي للتخفيف من الضائقة الاقتصادية التي أفرزتها تدابير الحجر الصحي على بعض الفئات الاجتماعية من العمال والتجار.