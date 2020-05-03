تحضر مديرية الصحة والسكان بولاية وهران حملة للكشف لفائدة مرضى مستشفى الأمراض العقلية لسيدي شحمي في إطار الوقاية من فيروس كورونا، حسبما علم من هذه المديرية.

وأوضح المكلف بالإعلام الدكتور يوسف بوخاري: "نعتزم إطلاق حملة لكشف جميع المرضى على مستوى مستشفى الأمراض العقلية لسيدي شحمي، كما تخص العملية المبرمجة في الأيام المقبلة الطاقم الطبي أيضا".

وتضم هذه المؤسسة المتخصصة أكثر من 400 مريض, يشير نفس المسؤول، مضيفًا أنهم "سيخضعون جميعًا لاختبارات لتحديد ما إذا كانوا يحملون الفيروس أم لا."

جدير بالتذكير بأن مستشفى سيدي الشحمي للأمراض العقلية استقبل مؤخرا أشخاص مصابين بأمراض عقلية تم جمعهم بشوارع وهران في إطار مبادرة أطلقتها مديرية النشاط الاجتماعي والتي استهدفت الأشخاص بدون مأوى وكذا المصابين بأمراض عقلية.

وبدأت العملية في 22 مارس الماضي، وتم وضع حوالي 125 شخصًا بلا مأوى في الحجر الصحي على مستوى مصلحة المساعدة الطبية والاجتماعية الاستعجالية للنشاط الاجتماعي لوهران، فيما تم تحويل المصابين بأمراض عقلية إلى المصلحة المختصة للمركز الاستشفائي الجامعي لوهران قبل أن يتم نقلهم إلى مستشفى سيدي الشحمي.

ولفت المكلف بالاتصال لمديرية الصحة والسكان إلى أنه سيتم تنفيذ قريبا العديد من الحملات للكشف للمواطنين المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، على غرار العاملين في السلك الطبي.