قرر والي مستغانم سعيدون عبد السميع غلق عدد من المحلات التجارية التي رخص لها الوزير الأول باستئناف النشاط، بعد تسجيل عدم احترام لإجراءات الوقاية من الإصابة بالفيروس، ويتعلق الأمر سبعة أنشطة تجارية ذكرها ذات البيان وحددها في قاعات الحلاقة، محلات الحلويات التقليدية ، الألبسة والأحذية، التجارة الكهرومنزلية، و تجارة الأقمشة و لوازم الخياطة، وتجارة مستحضرات .

وينص القرار في مادته الثانية أن الغلق يمتد إلى إشعار آخر لمحلات النشاطات المذكورة.

و يعود أسباب الغلق إلى التطورات الملحوظة لهذا الوباء من خلال تسجيل ارتفاع في عدد حالات الإصابة في الفترة الأخيرة بسبب عدم احترام التدابير الوقائية التي أقرتها السلطات العمومية ونظرا لعدم التزام التجار بشروط الوقاية الصحية .