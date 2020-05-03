تم توزيع أول شحنة من الكمامات تضم 2000 وحدة، اليوم الأحد بالمدية، لفائدة المواطنين والباعة لاسيما بالأحياء المجاورة لوسط بلدية المدية، وذلك في إطار مجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما علم لدى مصالح الولاية.

وأبرز ذات المصدر أن أعوان متطوعين وافدين من مختلف البلديات ومراكز التكوين المهني قاموا بتوزيع الكمامات على مستوى كل من حي عين الذهب وحي بزيوش اللذان يعرفان إقداما كبيرا للناس خلال شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن جزء من هذه الشحنة من الكمامات قدم لتجار الخضر والفواكه الذين يزاولون نشاطهم بهذه الأحياء مضطرين للعمل دون حماية.

كما أعلن القائمون على هذه العملية عن توزيع شحنات أخرى بشكل منتظم بعديد المناطق السكنية الحضرية بعاصمة الولاية, وبالأخص في الأماكن التي تستقطب عددا كبيرا من المواطنين في ظل تخفيف إجراءات الحجر الصحي, وذلك لتزويد أكبر عدد من الناس بالكمامات حفاظا على صحتهم وسلامة غيرهم.

للإشارة فإن شحنة الكمامات التي تم تزويد المواطنين بها اليوم الأحد صنعت أساسا في ورشات صنع الثياب الموزعة عبر عدد من مراكز التكوين المهني بذات الولاية.

هذا وذكرت مصالح ولاية المدية أن هذه الورشات أقدمت على تصنيع آلاف الكمامات منذ بداية تفشي الوباء، بحيث زودت ما استطاعت إليه سبيلا من مستخدمي قطاع الصحة وسلك الحماية المدنية، إلى جانب أعوان النظافة وعدد من الإدارات.