أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي سيتسلم أكثر من 30 منظومة منصات إطلاق صاروخية حديثة متعددة الأغراض من طرازي "تورنادو- جي" و"تورنادو- سي".

وأفاد بيان للدفاع الروسية، اليوم الأحد,أن هذه المنظومات سيتم تسليمها بحلول نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أنها مخصصة لوحدات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية.

يذكر أن راجمة صواريخ "تورنادو- جي"، التي تم تصميمها على قاعدة راجمة الصواريخ "غراد" تتميز بالمواصفات الفنية والتكتيكية المحسنة، التي تفوق مثيلاتها السابقة كفاءةً.

وتتضمن راجمات "تورنادو- سي" مركبة قتالية حديثة مجهزة بنظام توجيه إطلاق نار لي وصواريخ جديدة غير موجهة، بالإضافة إلى صواريخ قابلة للتعديل ورأس شديدة الانفجار.