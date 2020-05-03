تمكن اليوم عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة مغرار جنوبي النعامة من معالجة قضية في مجال الإتجار غير الشرعي بالمخدراتـ ، حيث أسفرت العملية عن توقيف 05 أشخاص مشتبه تورطهم في هذه القضية وحجز كمية معتبرة من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بـ 9.770 كلغ من الكيف المعالج و مبلغ مالي قدر بأكثر من 220 مليون سنتيم من عائدات بيع هذه السموم، كما تم توقيف مركبة سياحية كان يستغلها المشتبه فيهم في نقل المخدرات,



وبعد استكمال كافة الإجراءات، تم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهم وتقديمهم أمام نيابة الاختصاص عن تهمة "حيازة و نقل و شراء قصد البيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة".