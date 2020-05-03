قال نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن بلاده ستعيد توجيه مواردها المالية والبشرية، مشيرا إلى أن أولويات البلاد سيتم مراجعتها لعالم ما بعد كورونا.

وكتب ابن راشد على "تويتر"، اليوم الأحد: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء.. وجهنا خلاله بالبدء بصياغة استراتيجية دولة الإمارات التنموية لما بعد (كوفيد 19)"، مضيفا: "عقد جلسات حكومية مكثفة اتحادية محلية لمناقشة أهم المتغيرات الجديدة وتحديد مستهدفاتنا التنموية وأجندتنا القادمة".

وأوضح حاكم دبي: "كما طلبنا اليوم ضمن اجتماعنا إعداد خطة عاجلة لرفع مستوى الإنتاجية والتنافسية لقطاع الصناعات الطبية بالدولة، وشكلنا فريق عمل برئاسة وزارة الطاقة والصناعة لذلك"، مضيفا: "فرق العمل الجديدة مطلوب منها العمل بطريقة أسرع وأشمل وأكثر استجابة لمتغيرات يومية متسارعة".