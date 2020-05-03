قررت السلطات الولائية لسيدي بلعباس تعليق العديد من النشاطات التجارية بداية من مساء يوم الأحد على شاكلة ما تم اتخاذه من قرارات عبر عديد ولايات الوطن ، وذلك على خلفية وقوفها على عدم احترام المواطنين للتدابير الوقائية المعلنة سابقا في إطار مكافحة انتشار فيروس "كوفيد 19".



وقد دعا والي سيدي بلعباس ليماني مصطفى على هامش الزيارة التي قادته إلى مقر إذاعة الجهوية لسيدي بلعباس بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لحرية الصحافة المواطنين إلى ضرورة تفهم القرار مع الدعوة إلى تثمينه "باعتباره يصب في صالح ساكنة الولاية" ، مع أن المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي الولائي عاد ليترك المجال مفتوحا أمام إمكانية إعادة النظر في القرار مستقبلا "شريطة أن تتحسن الأوضاع المتعلقة بانتشار الوباء والوقوف على تجاوب المواطنين مع التدابير الوقائية المعلنة سابقا".



ولم يتطرق والي سيدي بلعباس إلى نوعية النشاطات التجارية التي تقرر تعليقها في انتظار صدور البيان المتضمن على القرار الرسمي عن مصالح ولاية سيدي بلعباس.