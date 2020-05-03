في إطار التصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 والعمل على منع انتشاره، ونظرا لبعض التصرفات المسجلة عبر تراب ولاية غليزان والتي ترهن كل أعمال الوقاية المطبقة لحد الساعة، أصدرت والي غليزان، نصيرة براهيمي، قرارا بالغلق المجدد لبعض النشطات والمحلات التجارية، والمتمثلة في قاعات الحلاقة و محلات المرطبات والحلويات التقليدية وكذا الألبسة والأحذية إلى جانب التجارة الكهرومنزلية و تجارة الأدوات والأواني المنزلية و تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات و تجارة مستحضرات التجميل والعطور.

للعلم أن النشاطات المجمعة من نوع البازار تظل غير مرخص بفتحها، كما يشير القرار إلى إن كل هذه التدابير الاحترازية ستكون حتما للحفاظ على الصحة العمومية بالمقارنة مع تطور الوضعية الوبائية.