وزارة الصحة السودانية تؤكد تسجيل 86 إصابة جديدة

ذكرت وزارة الصحة السودانية تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مضيفة عدم تسجيل أي حالات وفاة ليوم أمس الأحد.

وقالت وزارة الصحة السودانية - في بيان اليوم الإثنين - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 74 في الخرطوم والإصابات الأخرى في 3 ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 678 حالة بينها 41 وفاة فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 61 شخصا.

سيول تعتزم تشغيل ألف عيادة لأمراض الجهاز التنفسي لمواجهة موجة ثانية محتملة

تعتزم كوريا الجنوبية إنشاء وتشغيل حوالي ألف عيادة متخصصة في أمراض الجهاز التنفسي وسط احتمال اندلاع موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في فصل الخريف المقبل.

وأوضح نائب وزير الصحة كيم كانغ-ليب في مؤتمر صحفي دوري اليوم الاثنين - إن الحكومة اتفقت مع الأوساط الطبية على ضرورة وضع نظام طبي جديد لمواجهة موجة ثانية محتملة من كورونا.

وأضاف -حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/- أن الحكومة تعتزم تشغيل العيادات المتخصصة بأمراض الجهاز التنفسي لاكتشاف وعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والحمى في المرحلة المبكرة بشكل منهجي.

وذكر أن الحكومة ستشغل حوالي 500 عيادة في المؤسسات العامة ومراكز الصحة العامة أولا ثم تشغل حوالي 500 عيادة إضافية في الجمعيات الطبية الإقليمية والمؤسسات الطبية.

سجلت كوريا الجنوبية في وقت سابق 6 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 مقارنة بما كانت عليه قبل 24 ساعة مضت حتى منتصف ليل الجمعة-السبت بالتوقيت المحلي ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 10780.

الولايات المتحدة: تسجيل 1450 حالة وفاة بفيروس كورونا في 24 ساعة

خلف فيروس كورونا الجديدة (كوفيد-19) 1450 حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال الـ124 ساعة الماضية حسب أخر تعداد لجامعة هوبكنز ما يرفع إجمالي الوفيات إلى أزيد من 67600 حالة .

ووفاق عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة الأمريكية 1.15 مليون وفق خر تعداد لجامعة جونز هوبكيز.

وأفادت الجامعة التي تعد مرجعا معتمدا لرصد تطور الحالة الوبائية للفيروس في الولايات المتحدة فانه تم رصد على أمس الأحد على الساعة 20.30 الأحد (1450) مستقرة مقارنة بيوم أول أمس السبت الذي سُجلت خلاله 1453 وفاة، بعدما كانت سجلت يوم الأربعاء 2502 حالة وفاة في البلاد.

الصين تسجل 3 حالات إصابة جديدة

ذكرت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الاثنين، أن الصين سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت اللجنة في تقريرها اليومي، أن هذه الإصابات الجديدة تعود لحالات وافدة ما يرفع إجمالي عدد الحالات المصابة الوافدة إلى 1675 حالة.

وأضافت أنه من بين الحالات الثلاثة حالتان في شانغهاي وحالة واحدة في مقاطعة شاندونغ، مشيرة إلى أنه لم تسجل حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس يوم الأحد.

كما سجلت شانغهاي حالة مشتبه بإصابتها وافدة من خارج البلاد، وفق المصدر ذاته.

وذكرت اللجنة أنه من بين إجمالي الحالات الوافدة، قد خرج 1273 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم، فيما لا يزال 402 مريضا يتلقون العلاج من بينهم 5 في ظروف خطيرة.

ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات بين الحالات الوافدة.

من جانب آخر، أشارت لجنة الصحة الوطنية إلى أن ما إجماله 53 شخصا مصابا بالمرض الناجم عن فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم يوم الأحد في البر الرئيسي الصيني.

وذكرت أن ما مجموعه 77766 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم حتى نهاية يوم الأحد.

وحتى يوم الأحد، سجلت الصين ما إجماله 82880 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، فيما توفي 4633 شخصا بسبب المرض.

حكومة بوركينافاسو تلغي قرار إغلاق المساجد



ألغت الحكومة في بوركينافاسو أمس الأحد، أمر إغلاق المساجد، ووضعت شروطًا بينها وضع المصلين الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الجسدي.

وأفاد اتحاد الجمعيات الإسلامية في بوركينافاسو في بيان، أن نحو 100 شخص احتجوا أول أمس أمام مكاتب الاتحاد للمطالبة بإلغاء قرار إغلاق المساجد، لافتًا إلى أن مساجد العاصمة واغادوغو شهدت أمس أداء الصلوات الجماعية.

وكانت الحكومة في بوركينافاسو قد أقرت إغلاق المساجد خلال شهر مارس مع بدء تفشي فيروس كورونا في البلاد، لكن قرار الإغلاق قوبل بمعارضة لا سيما خلال شهر رمضان.

المكسيك: تسجيل أكثر من 1300 إصابة و93 وفاة

أعلنت المكسيك عن 1383 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و93 حالة وفاة أخرى خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الإصابة بالبلاد إلى 23471 حالة و2154 وفاة، حسبما أفادت وزارة الصحة أمس الاحد .

وقال هوغو لوبيز-غاتيل، نائب وزير الصحة المكسيكي، في مؤتمر صحفي على الانترنت، إن هناك 191 حالة وفاة أخرى يشتبه في ارتباطها بكوفيد-19 في انتظار التحقق منها.

وأكدت المكسك تسجيل 1349 حالة إصابة جديدة و89 حالة وفاة أخرى اول امس السبت، حيث قال غاتيل إنه من المتوقع حدوث ذروة وباء كوفيد-19 في المكسيك في 6 مايو.

وفي 16 إبريل، أعلنت الحكومة أنها مددت فترة الإغلاق على مستوى البلاد حتى 30 مايو لوقف انتشار المرض. بيد أنه في المدن ذات معدلات الإصابات المنخفضة، يمكن رفع أوامر البقاء في المنزل في وقت مبكر ابتداء من 17 مايو.

الرئيس الأمريكي يتوقع توفير لقاح في نهاية العام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث تلفزيوني أدلى به لقناة "فوكس نيوز" إنه يتوقع إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد في نهاية السنة الجارية.

وأكد ترامب "نحن واثقون جدا من الحصول على لقاح بحلول نهاية العام"، مضيفا "نحن ندفع بشدة (...) أظن أن العديد من المجموعات (الصيدلانية) باتت قريبة جدا".

من جهة أخرى، عبر الرئيس الأمريكي عن رغبته في السماح باستئناف أنشطة البلاد بطريقة حذرة ولكن "في أسرع وقت"، مبديا تفاؤلا حيال الآفاق الاقتصادية، حيث توقع أن تكون سنة 2021 "مذهلة".

وفي تطور لافت، أجازت "إدارة الغذاء والدواء الأمريكية" الجمعة استخدام عقار "رمديسفير" الذي أنتجته شركة "جلعاد ساينسيس" لعلاج المصابين بفيروس كورونا في الحالات الطارئة.

وأعلنت الشركة أنها ستتبرع بنحو 1,5 مليون جرعة مجانا، أي ما يصل إلى 140 ألف دورة علاجية.

وسيتيح الترخيص باستخدام العقار توزيعه على نطاق أوسع واستخدامه للبالغين والأطفال المصابين الذين يعانون من إصابة حادة بفيروس كورونا.