كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، 19 قنبلة تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتمشيط بتبسة، حسبما أورده اليوم الإثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف نفس البيان أن مفرزة أخرى للجيش الوطني تمكنت من كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية، وحجز بندقية صيد بالجلفة.

من جانب آخر، أوقف عناصر الدرك الوطني خلال عمليات منفصلة بكل من النعامة وغليزان وتلمسان، 7 تجار مخدرات بحوزتهم 53,5 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقفوا تاجر مخدرات بحوزته 10897 قرص مهلوس بسوق أهراس.

وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، ثمانية أشخاص، وحجزت 15 طنا من المواد الغذائية.

فيما تم توقيف 12 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية.