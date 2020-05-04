طالب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي اكلي، بضرورة مرافقة البنوك للشركات والمؤسسات المتضررة من وباء كورونا، مؤكدا أن 80 بالمائة من الشركات تضررت من أزمة كورونا، داعيا إلى اعتماد قروض بلا فوائد للحفاظ على مناصب الشغل بهذه المؤسسات، مشددا على ضرورة الإسراع في الذهاب الى نموذج اقتصادي جديد عبر تحرير الاستثمار ورفع القيود البيروقراطية، ورقمنة القطاع واصلاح المنظومة البنكية.

وقال آكلي للإذاعة الجزائرية، أن الجزائر مطالبة الآن بالإسراع في إصلاح المنظومة البنكية لاستقطاب الكتلة النقدية من السوق الموازية التي قدرها ما بين 60 إلى80 مليار دولار، مضيفا أن بعث ديناميكية اقتصادية وفتح المزيد من شبابيك البنوك الإسلامية من شأنها استعادة هذه الكتلة التي ستسمح بدورها بتمويل الاقتصاد وإخراجه من أزمته التي سببها انهيار أسعار النفط ووباء كوفيد 19 العالمي.

ودعا رئيس "الأفسيو" إلى فتح فرص الاستثمار ومرافقتها بإنهاء البيروقراطية وتسريع إصلاح المنظمة البنكية وتقديم امتيازات مستقطبة لرؤوس الأموال الجزائرية والأجنبية، مضيفا بأن منظمته قدمت 30 اقتراحا لبعث نموذج اقتصادي جديد.