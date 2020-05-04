قال الاتحاد الدولي للسباحة في بيان يوم الاثنين إنه قرر تأجيل بطولة العالم 2021 المقررة في مدينة فوكوكا اليابانية لمدة عام لتقام خلال الفترة ما بين 13 و29 مارس 2022.

ويأتي القرار في أعقاب تأجيل أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 إلى العام المقبل بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال خوليو ماليوني رئيس الاتحاد الدولي للسباحة "بعد التنسيق مع الأطراف ذات الصلة وتلقي آرائهم فإننا على ثقة بأن القرار الذي اتخذناه سيصب في صالح جميع المشاركين في البطولة".

وأضاف "وفي وقت يسود فيه غموض غير مسبوق فإن الاتحاد الدولي للسباحة يأمل أن تقدم المواعيد الجديدة التي تم الإعلان عنها بعض الوضوح على صعيد التخطيط لكافة الأطراف ذات الصلة".