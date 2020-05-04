أكد وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أن تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد يمكن أن يستغرق سنوات، حسبما نقل الإعلام الألماني اليوم الاثنين.

وقال شبان - في حديث مع التلفزيون الألماني - "سأكون مسرورا إذا نجح الأمر في غضون شهور قليلة" غير أنه دعا إلى التحلي بالواقعية، قائلا: "ربما استغرق الأمر أعواما لأن من الممكن أن تكون هناك انتكاسات أيضا، وقد شهدنا ذلك في لقاحات أخرى". وأضاف أن "هناك بدايات واعدة، لكن تطوير الأمصال هو الشيء الأكثر تحديا للشيء الأكثر صعوبة الموجود في الطب".

وكانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، قد دعت إلى تعاون دولي لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا وضمان إتاحته للجميع. وقالت في هذا الصدد : "نحتاج الآن إلى ما يقدر بنحو 8 مليارات يورو لتطوير اللقاح", وأكدت أن برلين ستقدم "مساهمة مالية كبيرة" في هذا الجهد في مؤتمر دولي للمانحين سينعقد اليوم الاثنين - عبر الانترنت -بمبادرة من الاتحاد الأوروبي.

وقد أطلق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي دعوة عالمية لجمع 7.5 مليار يورو لتطوير لقاحات وأدوية لعلاج فيروس كورونا.