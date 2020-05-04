تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، مما قلص مكاسب الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من استمرار وفرة المعروض النفطي، فيما قد يعرقل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين التعافي الاقتصادي حتى بعد بدء تخفيف إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وتراجعت العقود الجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.46 دولار أو 7,6 بالمائة إلى 18.27 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت 90 سنتا أو 3,4 بالمائة إلى 25.54 دولار للبرميل بعد أن لامست 25.53 دولار. وكان خام برنت ارتفع الأسبوع الماضي بنحو 23 بالمائة بعد أن تكبد خسائر لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.

ولاقت الأسواق دعما الأسبوع الماضي إذ كان من المقرر أن يبدأ منتجو النفط الكبار خفض الإنتاج في الأول من ماي الجاري، بينما قال أكبر منتجين في الولايات المتحدة، إكسون موبيل وشيفرون، إنهما سيخفضان الإنتاج 400 ألف برميل يوميا هذا الربع.

وجددت تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول بحث زيادة الرسوم الجمركية على الصين ردا على تفشي فيروس كورونا، المخاوف من أن التوتر التجاري قد يعرقل التعافي الاقتصادي وينهي مكاسب أسعار النفط.