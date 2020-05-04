أعيد غلق عديد المحلات التجارية عبر ولايات تمنراست، إيليزي وتندوف، اليوم الإثنين، لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أقرتها السلطات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما استفيد من مصالح هذه الولايات.

ويأتي هذا الإجراء الوقائي تنفيذا لقرارات أصدرتها السلطات المحلية للحفاظ على صحة المواطنين بعد أن سجل تراخي بخصوص التقيد بالتدابير الصحية الوقائية لمكافحة جائحة كورونا، وفق ذات المصدر.

وشملت تلك القرارات غلق محلات الأنشطة التجارية لبيع الألبسة والأقمشة والأحذية والأجهزة الكهرومنزلية والأواني المنزلية و الحلويات العصرية والتقليدية، بالإضافة إلى قاعات الحلاقة (رجال ونساء) ومحلات بيع مستحضرات التجميل والمجوهرات.

وقد استثنيت من الغلق أنشطة بيع الخضر والفواكه واللحوم والمواد الغذائية والمخابز.