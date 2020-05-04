بدأت إيطاليا يوم الاثنين رفع قيود العزل العام التي فرضت لاحتواء فيروس كورونا وتعد الأطول من نوعها في أوروبا فسمحت لنحو 4.5 مليون شخص بالعودة لأعمالهم بعد أن قضوا قرابة شهرين في بيوتهم كما سمحت أخيرا بالتئام شمل الأسر.

وتواصلت أصوات حركة السيارات والحافلات والدراجات النارية بلا انقطاع بما يشير إلى زيادة حركة انتقال الناس إلى أشغالهم في الصباح لكن حركة السيارات لا تزال أقل بشكل ملحوظ من المعتاد قبل انتشار فيروس كورونا في فيفري، كما استقل 192 راكباً أول قطار سريع صباحاً غادر ميلانو إلى نابولي.

وتتيح القرارات الحكومية عودة تدريجية إذ سمحت للمصانع باستئناف تشغيل خطوط الإنتاج الخاملة وسمحت بإعادة فتح الحدائق بما يتيح للأطفال الفرصة للتريض وللأقارب الالتقاء مرة أخرى.

لكن يتعين على الناس الحفاظ على مسافات فيما بينهم كما أن أغلب المتاجر ستظل مغلقة حتى 18 ماي. ويمكن للمطاعم والحانات بيع منتجاتها للزبائن دون السماح لهم بالجلوس لتناولها. وستبقى المدارس ودور السينما والمسرح مغلقة حتى إشعار آخر.

وشهدت إيطاليا ما يقرب من 29 ألف حالة وفاة من جراء الإصابة بفيروس كوفيد-19 منذ 21 فيفري وهو ما يمثل ثاني أعلى عدد للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وتباطأت حصيلة الوفيات والإصابات الجديدة اليومية بوتيرة أقل مما كانت الحكومة تأمله الأمر الذي دفع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لتبني نهج حذر في رفع القيود.