سجلت مصالح أمن ولاية تبسة خلال الـ 10 أيام الأولى لشهر رمضان بمختلف مصالحها، 2044 تدخلا خلال فترة الحجر الصحي الجزئي، أين تم مراقبة 1580 شخص بينهم 313 شخص تم انجاز ملفات جزائية ضدهم حول مخالفات تتعلق بخرق قرارات الحجر، إضافة لمراقبة 457 مركبة وحجز 22 منها من أجل اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالوضع في المحشر ومراقبة 52 دراجة نارية طبقت نفس إجراءات المحشر على 06 منها.

وفي ذات السياق، أحصيت 19 قضية تتعلق بمخالفة التجمع لأكثر من شخصين و13 قضية تتعلق بعدم الالتزام بمسافة الأمان وقضيتان تتعلقان بالبيع دون الالتزام بقواعد السلامة.

وتجدر الإشارة إلى أن مختلف هذه العمليات كانت بالموازاة مع عمليات أخرى تتعلق بالتوعوية والتحسيس عن طريق التقرب من المواطنين وأصحاب المحلات وتوزيع مطويات بالتنسيق مع مختلف المصالح الإدارية المحلية والشركاء الأمنيين بقطاع الاختصاص.