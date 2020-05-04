أعلن مجلس الدولة،اليوم الاثنين في بيان له،عن تأجيل الجلسات المقرر انعقادها يوم الخميس 7 ماي الجاري الخاصة بالغرفة الأولى بأقسامها الثلاثة وكذا جلسات الغرفة الثانية بقسميها المقرر انعقادها يوم 14 ماي إلى تاريخ لاحق.

وجاء في البيان "بناء على المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس سنة 2020 المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، وعملا بتعليمة الوزير الأول رقم 79 المؤرخة في 07 مارس سنة 2020 الرامية إلى تنفيذ نظام وطني للوقاية من وباء كورونا والحيلولة دون انتشاره ونظرا لتمديد العمل بنظام الحجر الصحي، وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له وهذا إلى غاية 14 ماي 2020 المعلن عنها من طرف الوزير الأول، يعلم مجلس الدولة كافة مستخدميه أنه تقرر تأجيل الجلسات المقرر انعقادها يوم الخميس 7 ماي 2020 الخاصة بالغرفة الأولى بأقسامها الثلاثة وكذا الجلسات المقرر انعقادها يوم 14 ماي والخاصة بالغرفة الثانية بقسميها وهذا إلى تاريخ لاحق".