غادر 10 أشخاص مستشفى "يسعد خالد" لمعسكر اليوم الإثنين بعد شفائهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسب بيان لمديرية الصحة والسكان للولاية. وأوضح نفس المصدر أن تحاليل معهد باستور أكدت شفاء هؤلاء الأشخاص العشرة من فيروس كورونا، ليتم السماح لهم بمغادرة المستشفى صباح اليوم.

وأشار بيان مديرية الصحة والسكان لولاية معسكر إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين غادروا مستشفى "يسعد خالد" بعد شفائهم منذ ظهور وباء كورونا وصل إلى 66 شخصا حتى نهار اليوم.