اهتز سكان بلدية أولاد إبراهيم شرقي المدية ليلة أمس الأحد إلى هذا الاثنين لجريمة شنعاء بعد إقدام خمسيني على قتل ابن جاره البالغ من العمر 23 سنة رميا بالرصاص من بندقية صيد في حدود العاشرة ليلا عقب الإفطار وغير بعيد عن بيته الواقع داخل المحيط العمراني لذات البلدية حسب مصادر محلية .

ولقي الضحية (ف.ب)، وهو شاب جامعي، حتفه على الفور متأثرا بالطلقة النارية، أمام ذهول سكان البلدية الذين هرعوا إلى مكان الجريمة.

وفيما تمت إحالة جثة القتيل إلى المصحة الجوارية للحفظ، سارعت عناصر فرقة الدرك الوطني العاملة في الإقليم إلى توقيف الجاني وفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادثة.