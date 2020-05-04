انتقل هذا الاثنين إلى رحمة الله، المجاهد وعضو مجموعة الـ22 التاريخية عبد القادر لعمودي، عن عمر يناهز 95 سنة، حسبما علم لدى أقاربه.

ويعد الفقيد من بين آخر أعضاء مجموعة الـ22 التاريخية، إلى جانب المجاهد عثمان بلوزداد .

وقد ولد عبد القادر لعمودي سنة 1925 بالواد، وانخرط في صفوف حزب الشعب سنة 1943، ليشكل خلية سرية للحزب بمسقط رأسه مع الهاشمي لونيسي وبن ميلودي أحمد إلى جانب محمد بلحاج .

وانضم إلى المنظمة الخاصة منذ نشأتها، وكان ينشط بين الواد و بسكرة الى غاية عين توتة بباتنة، وكان من ضمن المناضلين الذين تم إلقاء القبض عليهم في الفاتح نوفمبر 1954 , ليطلق سراحه في ربيع 1955، ويعود بعدها إلى العاصمة برفقة الشهيد سي لحواس ليحاول الاتصال بالثورة التحريرية ليلقي القبض عليه مجددا نهاية 1955 ويوضع بسجن بربروس .

وبعد إطلاق سراح، واصل الفقيد نشاطه الثوري ضمن خلايا جبهة التحرير الوطني إلى غاية الاستقلال سنة 1962 .

وسيشيع الفقيد إلى مثواه الأخير هذا الثلاثاء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.