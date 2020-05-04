شرعت زهاء 15 مصلحة بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية لوهران في استعمال محاليل تعقيم مطهرة تعتمد على الزيوت العطرية المصنعة داخل المستشفى لتعقيم المستخدمين، حسبما أستفيد لدى أصحاب هذه المبادرة.

وأشارت الدكتورة زيتوني نورين حنان، مساعدة رئيسية في طب الأعشاب، "نحن أول من يستخدم طب الروائح في مجال التعقيم على المستوى الوطني"، مضيفة أن هذه الإجراء يعد شائع على مستوى المؤسسات الصحية الغربية.

وأبرزت نفس المختصة أن المحاليل المطهرة مصنوعة من خلطة جرعات من البيوإيثانول، (كحول مستخرج من النبات)،

مع زيوت أساسية مثل زيت نبات الغار والخزامى والليمون والقرنفل، المعروفة بقدرتها على مكافحة البكتيريا والفيروسات.

وقد طورت مصلحة اليقظة الدوائية بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران بالشراكة مع المخبر الخاص "فيتيونس" صيغتين من المحاليل المعقمة والتي بدأت في إنتاجها قبل شهر تقريبًا والتي تستخدم اليوم في 15 مصلحة بالمؤسسة.

الجدير بالذكر أن الزيوت الأساسية المستخدمة في صنع هذه الحلول هي تبرعات يتكفل بها فريق شاب من مخبر "فيتيونس" بجمعها.