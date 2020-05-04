أحصت مديرية التجارة بولاية أم البواقي خلال الثلاثة أيام الأخيرة 750 تاجرا متضررا من إجراءات توقيف الأنشطة التجارية في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حسب ما علم اليوم الأحد من مصلحة ملاحظة السوق و الإعلام الاقتصادي بذات المديرية.

وأوضح في هذا الصدد رشيد مرزوقي، إطار بمديرية التجارة، أن عملية إحصاء التجار المتضررين ضمن هذه التدابير الوقائية، من أجل تمكينهم من الاستفادة من "منحة التضامن لفائدة الأسر المتضررة من فيروس كورونا"،عبر ملء استمارات معلومات مخصصة لهذا الغرض، قد انطلقت يوم الخميس الماضي و تواصلت إلى غاية السبت.

وأفاد رشيد مروزقي أن التجار المعنيين بعملية الإحصاء هم الذين توقفوا عن ممارسة نشاطاتهم و لم يستأنفوها، على غرار أصحاب المقاهي و المطاعم و قاعات الحفلات و الحمامات و دور الحضانة و فضاءات التسلية و الترفيه و غيرهم.

وشملت عملية إحصاء المتضررين من تدابير الوقاية من فيروس كورونا التابعين لقطاع التجارة، قطاعات أخرى على مستوى المديريات المحلية التابعة لها على غرار الصناعة و النقل و الفلاحة و التعمير و البناء، مثلما أشار إليه المصدر.