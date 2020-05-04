تعتزم ألمانيا تخصيص 525 مليون يورو للتعاون الدولي في تطوير لقاحات وأدوية مضادة لفيروس كورونا المستجد.هذا ما كشفت عنه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الاثنين خلال مؤتمر مانحين عبر الإنترنت، والذي دعت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.

وأضافت ميركل في كلمة مقتضبة أن الجائحة تمثل تحديا عالميا لا يمكن التغلب عليها إلا عبر تعاون عالمي، منتقدة عدم استعداد الجميع إلى تعاون متعدد الأطراف في هذا الوقت، وقالت: "إنها لحظة الأمل"، مضيفة أن بلادها ستساهم في ذلك على نحو فعال.

بدورها تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم مليار يورو لجهود تطوير لقاح وعلاجات وإجراء اختبارات لفيروس كورونا، وذلك في بداية المؤتمر الدولي للتعهدات لجمع الأموال لجهود تطوير لقاح ضد فيروس كورونا. وقالت رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين أثناء إعلانها عن هذا المبلغ إن هذا مجهود "فريق أوروبا" مشيرة إلى أنه يضم مساهمات لدول أعضاء الاتحاد الأوروبي.

كما قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل "حجم إجراءاتنا للمواجهة يجب أن يماثل حجم الأزمة"، مضيفا "هذه أيام سوداء، ولكنها أيضا أيام تكشف عن إنسانيتنا".