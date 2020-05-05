أوقفت مصالح أمن ولاية تيبازة 2167 شخصا خرقوا إجراءات الحجر الصحي وحضر التجوال منذ نهاية مارس الماضي ،مع تسجيل عدة قضايا تتعلق بالمضاربة والمتاجرة في الممنوعات .

كشف اليوم ،عميد الشرطة علي تازروت أنه وفي إطار تنفيذ المرسوم التنفيذي المتعلق بالوقاية من انتشار جائحة كورونا تم توقيف 2167 شخص خرجوا الحجر الصحي واتخذت ضدهم الإجراءات الردعية التي ينص عليها المرسوم في إطار هذه التدابير.

كما سدلت وعالجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة ومختلف الفرق التابعة لها تحت إشراف رئيس أمن الولاية و في إطار تنفيذ المخطط العملياتي الميداني تزامنا مع تدابير الحجر الصحي من تاريخ 21/03/2020 ،عدة قضايا نوعية خاصة ما تعلق منها بمحاربة جرائم المتاجرة بالمخدرات و الموثرات العقلية أين تم معالجة 116 قضية تورط فيها 164 شخص مع حجز 2كلغ و 150غرام من المخدرات الصلبة قدرت ب2.51غ من الكوكاين ،وكذا 3950 قرص مهلوس من مختلف الأنواع ،وبالنسبة لحيازة وحمل أسلحة البيضاء تم معالجة 31قضية تورط فيها 32شخص.

فيما يخص المضاربة ،يقول عميد الشرطة بأمن ولاية تيبازة ، أن مصالح أمن ولاية تيبازة عالجت 5 قضايا تم خلالها حجز 4745 كلغ سكر ،710 لتر زيت نباتي ، 13239 كلغ دقيق ،12 قنطار و 80 كلغ سمك ،كمية من العجائن ،400 وحدة أقنعة واقية ،1000 وحدة من القفازات الطبية و144 وحدة من الجال المعقم.