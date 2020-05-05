كشف القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، حمزاوي عبد الرحمن, اليوم الثلاثاء ببومرداس بأن هيئته تستهدف توزيع خلال شهر رمضان الجاري 100.000 قفة تضم مواد غذائية مختلفة على العائلات المعوزة والمتضررة من الحجر الصحي جراء وباء كورونا وذلك عبر كل ولايات الوطن.

وأوضح القائد العام للكشافة الإسلامية في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل للوقوف على العمل التضامني لأفواج الكشافة عبر الولاية، بأنه "تم توزيع منذ بداية الشهر الفضيل وإلى حد اليوم زهاء 60.000 قفة من مجمل القفف المبرمج توزيعها" مؤكدا بأن عملية التوزيع متواصلة وتجري على قدم وساق إلى غاية نهايتها.

وتتراوح القيمة المالية لكل قفة التي تبرع بها محسنون عبر الوطن ويشرف على توزيعها على العائلات المذكورة أفواج الكشافة الإسلامية، إستنادا إلى نفس المصدر, ما بين 5000 دج و10.000 دج وضم مواد غذائية أساسية على غرار الزيت والدقيق والسكر والخضر المختلفة.

وفي نفس الإطار التضامني كذلك تقوم أفواج الكشافة الإسلامية الجزائرية عبر الوطن، يضيف القائد العام، بعمليات أخرى تتمثل أهمها في توزيع وجبات غذائية جاهزة على مستوى بعض النقاط على العائلات المعوزة وعلى بعض الفئات التي لا تزال تشتغل بعيدا عن بيوتها كالأطقم الطبية.

كما تعمل أفواج الكشافة المنتشرة عبر الوطن خلال هذا الشهر الفضيل على تنظيم الطوابير على مستوى مراكز البريد وإنتاج الكمامات وتوزيعها رفقة مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا مجانا على المواطنين إضافة إلى إعداد البرامج التربوية والترفيهية الموجهة للشباب وفئة الأطفال بالخصوص التي يتم من خلالها التفاعل عن بعد (وسائط التواصل الإجتماعي) مع هذه الفئة في فترات الحجر الصحي.

وتضمنت هذه الزيارة تفقد ومعاينة القائد العام للعملية التضامنية التي تقوم بها أفواج الكشافة الإسلامية بعدد من المراكز التابعة لها عبر بلديات الولاية كخميس الخشنة وبودواو وبومرداس وزموري وبرج منايل ورأس جنات والثنية.