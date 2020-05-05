سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر 190 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4838 حالة، فيما سجلت 5 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 470 حالة، حسب ما كشف عنه اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن حالات الوفيات الجديدة سجلت بكل من البليدة (حالتان) و الجزائر العاصمة (2) و أدرار (1)، مضيفا أن إجمالي الحالات المؤكدة موزعة عبر 48 ولاية.

وأشار ذات المتحدث إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 2067 منها 69 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبالنسبة للفئات العمرية، فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و 60 سنة يمثلون نسبة 56 بالمئة من مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما تمثل نسبة 65.5 بالمئة من مجموع حالات الوفاة، الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق.

وأضاف الدكتور فورار أن 16 ولاية لم تسجل بها أية حالة مؤكدة اليوم الثلاثاء، فيما سجلت 17 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة و 5 حالات، مع الإشارة إلى أن 15 ولاية سجلت بها أكثر من 5 حالات.

وتعد البليدة و العاصمة و وهران و قسنطينة من بين الولايات التي سجلت أكبر عدد للحالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات تحت العلاج، فقد بلغ عددها 7994 وتشمل 3292 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 4702 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 18 مريضا حاليا في العناية المركزة.

واعتبر ذات المسؤول أن قرار تقليص بعض القيود عن الحجر الصحي اتخذ للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفائدة المواطنين، مؤكدا أن الحد من تفشي هذا الوباء من واجب كل المواطنين وعبر كل الولايات، حيث يستدعي الاحترام الصارم لقواعد النظافة العامة ومسافة التباعد خاصة في الأسواق والمحلات التجارية.