سجلت المؤسسة العمومية الإستشفائية "محمد بوضياف" بعين الصفراء (النعامة) اليوم الثلاثاء حالة شفاء واحدة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 و التي غادرت المستشفى، كما علم لدى مدير هذه المؤسسة الصحية كريم عزيرو.

وأوضح ذات المسؤول أن الحالة تتعلق بطفلة تبلغ من العمر 15 سنة حيث أظهرت نتائج التحاليل الطبية الصادرة عن معهد باستور بوهران خلوها تماما من فيروس كورونا وتأكيد الأطباء الذين تابعوا الحالة الصحية للمريضة تعافيها الكلي.

وكانت هذه الطفلة قد تلقت العلاج بمصلحة العزل الطبي بمستشفى عين الصفراء وقد تحسنت حالتها الصحية تدريجيا بعد أن خضعت لإجراءات المتابعة الطبية المستمرة لنحو25 يوما كما أضاف من جهته المختص في الأمراض المعدية لخضوري فتح الدين، رئيس ذات المصلحة.

وأعربت الطفلة بعد تعافيها من الإصابة عن تقديرها الكبير للجهود التي بذلها الأطباء و الطاقم شبه الطبي بمستشفى "محمد بوضياف" بعين الصفراء من أجل رعايتها وعلاجها و مرافقتها نفسيا إلى غاية تعافيها من فيروس كوفيد 19.

كما أشادت بإلتفاتة مديرية التربية بالولاية التي منحتها لوحة إلكترونية مزودة بالأنترنيت ومنصة رقمية لدروس الدعم.