أصيب شخص بجروح بليغة إثر حادث دهس قطار وقع، مساء اليوم، ببلدية الأخضرية 45كلم غرب مقر ولاية البويرة بالممر المحروس الكريشيش.

و حسب ما أفاد به بيان لخلية الإعلام والاتصال لجهاز الحماية المدنية بالبويرة، أن هذا الحادث وقع في حدود الساعة الرابعة وخمسة دقائق نجم على إثر دهس قطار، لشخص يبلغ من العمر 80 سنة بحي الكريشيش لها إصابات بليغة على مستوى الرأس حولت إلى مستشفى المدينة قبل وصول أفراد الحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر فقد استجابت وحدة الحماية المدنية بالأخضرية لنداء من اجل إجلاء الضحية التي تنحدر من الأخضرية، إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى المدينة.