لقي رضيع حتفه متأثرا بجروح بليغة إثر تعرضه اليوم الثلاثاء لسقوط مميت من الطابق الرابع بوسط مدينة تيبازة، حسب ما علم لدى مصالح مستشفى تيبازة.

وتم نقل الرضيع البالغ من العمر 12 شهرا وهو في حالة "صحية حرجة" حيث لم يتمكن الطاقم الطبي بمستشفى "تجاني هدام" من إنقاذه, إذ أصيب بأضرار بليغة على مستوى الدماغ والنخاع الشوكي، حسب ذات المصادر.

وتدهورت الحالة الصحية للرضيع وتأزمت أكثر مع تسجيل أضرار على مستوى الصدر والقلب قبل أن يفارق الحياة، حسب المصادر.

وتعرض الرضيع إلى حادث منزلي إثر سقوطه من شرفة منزل يقع في الطابق الرابع على مستوى حي 950 مسكن "عدل"، حسب ذات المصادر.