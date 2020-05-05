لقي اليوم، رضيع في عامه الأول حتفه على اثر سقوطه من شرفة شقة تقع بالطابق الرابع بحي 916 مسكن عدل ببلدية تيبازة ، زلم تتمكن الأطقم الطبية بمستشفى الأم والطفل بتيبازة ومستشفى جراحة الأعصاب بشرشال من انقاذ حياته. الضحية رضيع في شهره 12 ،سقط من شرفة شقة تقع بالطابق الرابع بالعمارة رقم 02 بحي 216 مسكن عدل ، في حدود الساعة الحادية عشر صباحا ،لينقل إلى مستشفى الأم والطفل " تيجاني هدام " أين تمت معاينته من طرف الأطباء وتبين أن قلب الرضيع قد توقف عن النبض من شدة الصدمة والاصابات التي تعرض لها نتيجة الكسور والرضوض والنزيف الحاد الذي أصابه على اثر سقوطه على أرضية اسمنتية . ومع ذلك تم تحويل الضحية إلى مستشفى طب وجراحة الأعصاب بشرشال لاجراء أشعة سكانير و محاولة انعاشه دون جدوى.