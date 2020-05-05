أكد اليوم مدير الصحة بالنعامة شنة طاهر أنه تم فرض الحجر المنزلي الكامل لسكان قريتي الحاسي لبيض وبلغراد بإقليم بلدية عسلة شرقي النعامة وإخضاع 80 شخصا للتحاليل المخبرية التي أكدت الإشتباه في إصابة ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا، كما تم توزيع ثلاثة آلاف كمامة على سكان هاتين القريتين وقدمت لهم تعليمات وقائية ووجوب الإلتزام بها لتطويق هذا الوباء.

وتأتي هذه الإجراءات عقب ظهور خمس حالات مؤكدة بهاتين المنطقتين.



وبالمناسبة كشف ذات المصدر عن مغادرة أول مريضة مستشفى محمد بوضياف بالعين الصفراء بعد امتثالها للشفاء من وباء كورونا، حيث كانت نتيجة التحاليل سلبية ، للإشارة فإن المريضة المعافاة هي أول حالة سجلت بولاية النعامة.