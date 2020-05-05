أحصت مصالح أمن ولاية بشـار أن 1473 شخصا مخالفا لإجراءات الحجر الجزئي حيز التطبيق خلال الأربعة الأسابيع الأخيرة، وهي المخالفات التي ترتب عنها إنجاز ملفات إجراءات قضائية وإرسالها إلى الجهات القضائية المختصة للبت فيها، كما أحصت ذات المصالح خلال هذه الفترة، توقيف 221 سيارة، و169 دراجة نارية، مع مباشرة إجراءات الوضع بالمحشر لمدة 08 أيام وفق ما هو محدد قانونــا.



موازاة مع هذا بادرت مصالح أمن ولاية بشار إلى تدعيم قواتها العاملة ميدانيا وفق ما يتماشى وخصوصيات الشهر الفضيل، والذي تزامن هذه السنة مع ظهور جائحة كوفيد 19، الأمر الذي يتطلب انتهاج إجراءات وتدابير وقائية مرافقة لمهام قوات الشرطة في الميدان.



وتشير معطيات المتحصل عليها من مديرية الأمن الولائي ببشار في أن المخطط الأمني المعتمد من طرف المصلحة الولائية للأمن العمومي بمختلف فرقها ووحداتها العملياتية وبإمتداداتها على مستوى أمن الدوائر، يشمل نصب نقاط مراقبة مرورية على مستوى كافة مداخل ومخارج المدن في اختصاص أمن الولاية، تسهر التشكيلات الأمنية فيها على مراقبة المركبات مراقبة أمنية وإدارية، مع تحسيس سواقها إلى ضرورة تفادي المخالفات المرورية في كل الظروف والأحوال للوقاية من حوادث المرور، فضلا عن تنبيههم لضرورة أخذ الوقت اللازم للوصول إلى الوجهة المقصودة قبل دخول وقت الحجر الجزئي، والذي تمنع فيه حركة المركبات إلا تلك التي يحوز أصحابها على الرخص اللازمة الصادرة عن السلطات المعنية.



كما يشمل أيضا المخطط المروري حسب ذات المصدر تكثيف التواجد الشرطي في الإقليم الحضري خاصة بالنقاط التي تشهد حركة للمركبات والراجلين، وهذا لتسهيل حركة المرور وضمان إنسيابيتها، وتفادي حوادث المرور، مع السهر على تطبيق قانون المرور على المخالفين.



وفي المقابل فإن المخطط الأمني المروري في شقه التوعوي، يشمل تحسيس وتوعية السواق لتفادي المخالفات المرورية مهما كانت طبيعتها، احترام قواعد وأحكام قانون المرور، تحسيسهم بضرورة التقيد والالتزام بتدابير الحجر الجزئي خلال الفترات المحدد، والتي يترتب عن مخالفتها، وضع المركبة بالمحشر البلدي لثمانية أيام وفي حالة العود أي تكرار المخالفة، فإن هذه المدة تضاعف، مع تنبيههم لتفادي استعمال السرعة قبل وقت الحجر الجزئي لتفادي حوادث المرور.