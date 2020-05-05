اخضعت مصالح البيطرية التابعة لمديرية الفلاحة لولاية عنابة، عشية اول امس، ما يقارب 399 راس بقرة حلوب مهيأة للتناسل " التزاوج" من سلالة بريم هولشتاين مزدوجة لون الجلد ابيض و اسود و بيضاء و حمراء الى عملية " الحجر الصحي" الحيواني.



وكشفت مديرية مصالح الفلاحة لولاية عنابة، عبر صفحتها الرسمية فايسبوك ، ان مصالح المفتشية البيطرية لولاية عنابة ، إستقبلت عشية أول أمس على مستوي الميناء التجاري بالولاية، 399 رأس بقر حلوب معدة للتناسل " ابقار حوامل من سلالة بريم هولشتاين ملقحة اصطناعيا.



واضافت مديرية الفلاحة لولاية عنابة، ان هذه الابقار التي تم وضعها في " الحجر الصحي الحيواني" مستوردة من فرنسا، حيث تمت مراقبتها من قبل فرق طبية مختصة تابعة للمفتشية البيطرية ، مع إتخاذ كل التدابير اللازمة ليقرر بعدها الاطباء البيطريون تحويل جميع هذه الابقار 399 راس الى مركز الحجر الصحي البيطري على مستوى مزرعة سقمان عمار بمنطقة داغوسة في بلدية البسباس بولاية الطارف لاستكمال الاجراءات البيطرية .