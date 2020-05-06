ارتفاع عدد الوفيات في الهند إلى 1694

أبلغت وزارة الصحة الاتحادية الهندية صباح اليوم الأربعاء عن 111 حالة وفاة جديدة بسبب كوفيد-19، بالإضافة إلى 2680 حالة إيجابية منذ مساء أمس في البلاد، ليصل عدد الوفيات بسبب المرض إلى 1694 وإجمالي الحالات إلى 49391.

وقالت الوزارة إنه "حتى الساعة الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي)، تم تسجيل اليوم الأربعاء 1694 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد" في البلاد.

وفقا للمسؤولين، خرج حتى الآن 14183 شخصا من المستشفيات بعد أن أظهروا تحسنا.

ويبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد الآن 33514. ويصادف يوم الأربعاء اليوم الثالث والأربعين على التوالي للإغلاق الوطني الذي أعلنته الحكومة المركزية لاحتواء انتشار الوباء.

وتم تمديد الإغلاق الذي أعلن في 25 مارس الأسبوع الماضي للمرة الثانية لمدة أسبوعين آخرين حتى 17 مايو.

إصابتان جديدتان في الصين

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الأربعاء أن البلاد سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الخامس من مايو و20 حالة بدون أعراض.

وكانت البلاد قد أعلنت تسجيل حالة إصابة واحدة و15 حالة بدون أعراض في يوم الاثنين. والإصابتان الجديدتان وافدتان وهما لمسافرين وصلا إلى البلاد من الخارج.

وجاء في بيان للجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82883 ولا يزال عدد الوفيات مستقرا عند 4633.

ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا إلى 164807

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 947 إلى 164807.

وأضافت أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد قفز بواقع 165 إلى 6996.

ارتفاع قياسي في العدد اليومي للوفيات بالبرازيل

ارتفع العدد اليومي لوفيات فيروس كورونا في البرازيل ارتفاعا قياسيا يوم الثلاثاء مما يشير إلى أن البلاد لا تزال تخوض معركة شرسة مع الفيروس.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 6935 إصابة جديدة بالفيروس المستجد منذ مساء الاثنين و600 وفاة. وبلغت الحصيلة السابقة 474 وفاة وكانت يوم 28 أبريل.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي لعدد الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد قفز إلى 114715 والوفيات إلى 7921 مما يجعل البرازيل أكثر الدول تضررا بالفيروس في أمريكا اللاتينية.

وأكد واندرسون أوليفييرا، وهو مسؤول بارز في وزارة الصحة، في تصريحات للصحفيين مساء الثلاثاء أن الوفيات الجديدة لم تقع بالضرورة يوم الاثنين لكن تم تسجيلها رسميا خلال هذه الفترة. وأضاف أن مختبرات خاصة أجرت أكثر من مئة ألف فحص لكن الحكومة لم تسجل نتائجها رسميا.

حالات الإصابة في الأرجنتين تتجاوز 5 آلاف

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأرجنتين خمسة آلاف حالة وفقا للتقرير اليومي لوزارة الصحة، لكنه لا يزال أقل بكثير من المستوى الذي بلغته جاراتها تشيلي والبرازيل وبيرو.

وقالت الوزارة إن حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس ارتفع بواقع 134 إلى 5020، فيما زاد عدد الوفيات إلى 264 من 260 في التقرير الصادر مساء يوم الاثنين. وسجلت بيرو عددا أكبر بكثير من حالات الإصابة المؤكدة تجاوز 50 ألفا يوم الثلاثاء.

ونجحت الأرجنتين في إبطاء ارتفاع الإصابات الجديدة بفرض إجراءات عزل عام صارمة على مستوى البلاد لا تسمح لسكان المدن الكبيرة بمغادرة منازلهم إلا للأعمال الضرورية أو حالات الطوارئ أو شراء البقالة ولوازم الأسرة.

وخففت بعض المراكز الحضرية الأصغر بعض القيود لكنها لا تزال تحت حجر صحي مفروض في أنحاء البلاد حتى العاشر من مايو أيار على الأقل.

236 وفاة و1120 إصابة جديدة في المكسيك

قال مسؤول في مجال الصحة إن المكسيك سجلت 1120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و236 وفاة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 26025 والوفيات إلى 2507.

وتجري المكسيك عددا محدودا للغاية من الفحوص وقالت الحكومة يوم الأحد إن العدد الحقيقي للإصابات في البلاد يتجاوز 104 آلاف إصابة وفقا لنموذج إحصائي.

الحوثيون باليمن يسجلون أول وفاة في فندق بصنعاء

أكدت السلطات في شمال اليمن الذي يخضع لسيطرة الحوثيين رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء، وهي لمواطن صومالي الجنسية عُثر عليه ميتا في أحد فنادق صنعاء، بينما سجلت الحكومة في جنوب البلاد التي تمزقها الحرب تسع حالات إصابة جديدة بالمرض.

ولم يعلن اليمن سوى في العاشر من أبريل عن بدء تسجيل حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ليكون بذلك من أحدث الدول التي أعلنت ظهور حالات إصابة بالفيروس.

وسجل اليمن 21 حالة إصابة في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا توفي منها ثلاث حالات. وأعلن عن حالة إصابة واحدة، توفي صاحبها، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

نيجيريا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

أعلنت السلطات الصحية النيجيرية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 245 حالة إصابة جديدة ب(كوفيد-19)، وهي أعلى زيادة تسجل في يوم واحد، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2802 حالة.

وأوضح مركز نيجيريا للسيطرة على الأمراض، في بيان، عن تسجيل 6 وفيات جديدة بسبب الجائحة، وبذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 93 وتعافي 417 شخصا، مضيفا أن عدد الإصابات المسجلة في البلاد حتى الن تم اكتشافها إثر إجراء 18 ألف و536 تحليلا مخبريا.

وبدأت نيجيريا في تخفيف القيود المفروضة في العاصمة أبوجا وفي كبرى مدنها لاغوس، أول أمس الاثنين، في استئناف لنشاط أكبر اقتصاد في أفريقيا بعد أكثر من أربعة أسابيع على فرض إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا المستجد.