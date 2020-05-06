ساهمت الأمطار الأخيرة التي تهاطلت على العديد من ولايات الوطن في الرفع من مخزون السدود بأكثر من 300 مليون متر مكعب، حسبما كشف عنه وزير الموارد المائية، أرزقي براقي.

وأوضح الوزير على هامش وقوفه رفقة كل من وزير السكن و العمران، كمال ناصري، ووزير الطاقة، محمد عرقاب، على وتيرة تقدم أشغال عدد من المشاريع السكنية بالمدينة الجديدة بوينانأن "الأمطار الغزيرة التي تهاطلت خلال الأيام الماضية ساهمت في الرفع من مخزون السدود بأكثر من 300 مليون متر مكعب وكذا تغذية طبقة المياه الجوفية " .

وأضاف براقي أنه بالرغم من تأخر هطول الأمطار هذه السنة وكذا ارتفاع نسبة استهلاك المياه خلال الفترة الماضية للحد من تفشي فيروس كوفيد-19، إلا أن نسبة امتلاء السدود تناهز حاليا الـ62 بالمائة وهي النسبة التي وصفها بـ"الجيدة". وأضاف الوزير أن حجم المخزون الوطني من المياه يقدر بـ 4.2 مليار مكعب يضاف إلى مخزون المياه الجوفية وهي الكمية التي ستمكن من تغطية احتياجات المواطنين بكل أريحية خلال الصائفة المقبلة.