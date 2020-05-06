AFP

حذرت شركة الخطوط الجوية القطرية موظفيها بأنها ستسرح عددا كبيرا منهم بسبب الصعوبات التي تواجهها نتيجة انهيار الطلب على السفر جوا.

ووجه رئيس مجلس إدارة القطرية أكبر الباكر رسالة إلى موظفي الشركة محذرا إياهم بأن الشركة ستسرح عددا كبيرا من موظفيها، ولكنه لم يذكر عدد هذه الوظائف.

وقالت القطرية إنها مجبرة على "التصرف بحسم لحماية مستقبل الشركة".

يذكر أن قطاع النقل الجوي يواجه فترة من أصعب الفترات التي واجهها في تاريخه، إذ تشرف عدة شركات طيران على الانهيار.

وقال الباكر في رسالته "الحقيقة هي أننا ببساطة لا نستطيع الإبقاء على الأعداد الحالية للموظفين وسنضطر إلى الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف، بما في ذلك في أطقم المضيفين".

وتستخدم القطرية أكثر من 45 ألف موظف وعامل، لديها أسطول جوي كبير يبلغ عدد طائراته 240. وكانت الشركة قد رفعت في فبراير الماضي حجم استثماراتها في مجموعة IAG المالكة لشركة الخطوط الجوية البريطانيا إلى 25 في المئة في سياق إستراتيجيتها للإستثمار في شركات الطيران الأخرى.

وقال متحدث باسم الشركة "إن الصدمة غير المسبوقة التي يواجهها قطاعنا تسببت في قيام تحديات كبيرة لكل شركات الطيران، وعلينا التصرف بحزم لحماية مستقبل شركتنا".

وأضاف "نتيجة لذلك، تستطيع القطرية التأكيد بأن الشركة ستسرح عددا من موظفيها نتيجة تأثيرات وباء كوفيد 19".

وكانت منظمة النقل الجوي الدولية IATA قد حذرت في الشهر الماضي بأن حركة الطيران في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستنخفض إلى النصف في هذه السنة.

كما حذرت المنظمة بأن معظم شركات الطيران ستواجه صعوبات جمة لجني الأرباح في حال فرض إجراءات تباعد في الطائرات، مثل إبقاء المقاعد الوسطى شاغرة.

وكانت شركة فيرجين البريطانية للنقل الجوي قد أعلنت يوم الثلاثاء أنها بصدد تسريح 3000 من موظفيها وإلغاء عملياتها في مطار غاتويك جنوبي لندن.